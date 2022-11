Quando finisce GF Vip 7? News prolungamento | la decisione di Mediaset

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 19 settembre scorso ha preso il via la settima edizione del GF Vip in onda su Canale 5 con Alfonso Signorini. La fine del reality show sarebbe stata fissata a dicembre, ma è più che palese unfino a marzo 2022. Anche questa edizione, come quella dello scorso anno, sarà la più lunga di sempre. Lo spoiler era già arrivato durante la scorsa estate da parte di Orietta Berti in giro per l'Italia in concerto: "Da settembre a marzo sarò opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se vi va potrete seguirmi su Canale 5". L'ufficialità sarà data dal direttore della rete ammiraglia del Biscione a giorni con la diffusione di un comunicato stampa in cui svelerà con certezza fino aGF Vip 7 accompagnerà gli spettatori in prima serata. GF Vip 7 fino a marzo 2023: l'allungamento e le parole di Berlusconi Nella giornata di oggi, ...