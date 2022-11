Primavera 1 TIM | domani Atalanta-Sassuolo Il programma del week end

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ultimo impegno ufficiale del 2022 per ladelquello in, venerdì 11 novembre, a Zingonia contro l’. Dopo il match, valevole quale anticipo della 12^ giornata di andata, anche per i ragazzi di Emiliano Bigica scatterà la lunga sosta che fra Mondiale in Qatar e feste natalizie si protrarrà fino al 7 gennaio 2023, quando il Campionato1 TIM riprenderà con la 13^ giornata di andata.si giocherà presso il Centro Sportivo “Bortolotti”, quartier generale dei bergamaschi, con fischio d’inizio alle ore 14,30 e diretta televisiva su Sportitalia. Ecco ildelend del Settore Giovanile delCalcio: Partite di Venerdì 11 ...

... nel 2019, quando Vivendi ancora non si era convinta a cedere la rete di(oggi ha cambiato idea ... la scorsa, è entrato in possesso del 9,18% della stessa banca lombarda guidata da ...... di cui possiede circa il 19%, si sia ridotta a un decimo rispetto all'Ipo della2021. ... È fuori ancheDraper , erede di una dinastia di grandi investitori nelle aziende della Silicon ...Per attuare il progetto Minerva di FdI c'è l'ostacolo Vivendi, prima socia di Tim al 24% del capitale. Giorgetti non parla più solo con la cordata ...Il Napoli Primavera ha battuto la Reggina per 1-0 nei 16esimi della Coppa Italia TIM CUP al centro sportivo G. Piccolo di Cercola. Gli azzurrini comandano il gioco e cercano di sbloccare il match con ...