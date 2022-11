Patrizia Pellegrino avvisa Tomaso Trussardi | “Le minestre riscaldate sono sempre un rischio”

(Di giovedì 10 novembre 2022)sembra mettere in guardia, lo fa intrufolandosi in quello che ormai sembra il certo ritorno tra l’imprenditore e Michelle Hunziker. La conduttrice ed ex gieffina nella sua lunga intervista sull’ultimo numero della rivista Nuovo si è lasciata andare al gossip e ha espresso la sua opinione sul pettegolezzo del momento. Da mesi Michelle Hunziker esotto i riflettori, ogni giorno da quando hanno comunicato la loro separazione. Poi c’è stato il flirt di Michelle con Giovanni Angiolini, la fine di quella breve storia che tutti abbiamo seguito attraverso le foto dei paparazzi, e il riavvicinamento con l’ex marito padre delle sue bambine. Facile parlare dia ...

Corriere Roma

Avrà ragione a pensarla in questo modo Michelle Hunziker e il ritorno di fiamma con l'ex marito: parla la popolare soubrette, sempre in questa intervista rilasciata sull'ultimo ......che percorre Chirurgia e storia locale ("Il filo conduttore delle mie ricerche dalla Cardiologia alla Storia locale"). Nella seconda sessione pomeridiana, invece, si racconteranno... Miriana Trevisan festeggia 50 anni Tanti amici per la showgirl Patrizia Pellegrino sembra mettere in guardia Tomaso Trussardi, lo fa intrufolandosi in quello che ormai sembra il certo ritorno tra l’imprenditore e Michelle Hunziker. La conduttrice ed ex gieffina n ...Tomaso Trussardi e l'avvertimento di Patrizia Pellegrino: "Le minestre riscaldate sono un rischio" Oggi la popolare conduttrice ed ex gieffina ha ...