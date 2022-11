(Di giovedì 10 novembre 2022) L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), in un nuovo rapporto, ha ribadito la sua "profonda preoccupazione" per il fatto che "non ci sonoprogressi nelle discussioni con l'...

...e auspica in questa occasione "chiarimenti" per "poter garantire che il programmairaniano ...e Iran hanno ripreso i contatti il ;;7 novembre, e Teheran ha inviato una delegazione a Vienna....indicazioni di deviazione o qualsiasi altro uso improprio di materiale", ha detto Grossi, in alcune dichiarazioni trasmesse in diretta sui social dell'agenzia. Il direttore generaleha ... Nucleare: Aiea, ancora nessun progresso con l'Iran - Medio Oriente (ANSA) - VIENNA, 10 NOV - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), in un nuovo rapporto, ha ribadito la sua ...L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha immediatamente inviato ispettori in Ucraina ... indicazioni di deviazione o qualsiasi altro uso improprio di materiale nucleare», ha detto ...