ilGiornale.it

I quattro sono stati arrestaticarabinieri : si tratta di un uomo di 33 anni con cui Bonomelli aveva appuntamento al bar, un pensionato di 68 anni e due disoccupati, un ragazzo e una ragazza, di ...Pochi minuti dopo l'anziano ha accusato un malore, si è accasciato ed è stato prontamente sorrettoquattro i quali, di peso, lo hanno caricato a bordo del suo Suv, parcheggiato a poco distanza ... Narcotizzato dai ladri, l'imprenditore muore dopo la rapina Angelo Bonomelli, imprenditore di Bergamo trovato senza vita due giorni fa nel suo Suv non è morto per un malore: il decesso sarebbe stato provocato dal narcotico che quattro persone hanno sciolto nel ...Non è stato un malore a causare il decesso dell'imprenditore 80enne Angelo Bonomelli: dopo la conclusione di un'intensa attività di indagine con cui hanno ricostruito l'esatta dinamica dei fatti, i ca ...