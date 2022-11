(Di giovedì 10 novembre 2022) È stata presentata questa mattina aal grattacielo Intesa San Paolo la seconda edizione delle Nitto Atpdi(la numero 53 in totale) al via da domenica al Pala Alpitour con in ...

È stata presentata questa mattina a Torino al grattacielo Intesa San Paolo la seconda edizione delle Nitto Atp Finals di Torino (la numero 53 in totale) al via da domenica al Pala Alpitour con in ...Ufficiale anche il seeding: possibile un girone di ferro con, Medvedev e. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ALCARAZ SALTA LE ATP FINALS RAFA(Spagna) n°... Nadal, Djokovic e il montepremi da record: tutto sulle Finals di Torino (ANSA) - TORINO, 10 NOV - I due campioni Rafael Nadal e Novak Djokovic non si scontreranno nel girone a round robin. Questo il verdetto dei sorteggi per le Nitto Atp Finals. Nel Gruppo Verde dietro lo ...Sono stati sorteggiati i due gironi che decreteranno i quattro semifinalisti delle Nitto ATP Finals. Il torneo che prevede la partecipazione dei migliori otto giocatori della stagione andrà in scena ...