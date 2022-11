ilGiornale.it

È unal quale è impossibile non volere bene'. Pare che ci sia stata una mancanza di ... In bocca al, Francesco'.... dipendente dal gioco d'azzardo e il suo amico Arto Niska, unche a cui è rimasto solo il 15% ... che racconta storie ambientate sulle montagne italiane seguendo le tracce di un. La vita di ... L'uomo è un lupo. Meraviglioso e tremendo Ha preso il cane in bocca ed è fuggito. La corsa del lupo, con il cagnolino tra le fauci, è stata ripresa dal cellulare di un uomo, a distanza, che dice: “Aspetta, l’ho perso. Ferma, lo inquadro bene” ...Quando Arti visive e performative si incontrano, il risultato è un intreccio di mente ed anima in grado di lasciare senza fiato, uno scrigno incantato in cui custodire fragilità e virtù, che attravers ...