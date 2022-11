Lecce | ruba nel pronto soccorso bancomat e gioielli ai pazienti in gravi condizioni | operatrice sanitaria indagata

(Di giovedì 10 novembre 2022) La donna di 46 anni ancora in servizio al Fazzi è sotto inchiesta per due episodi: inquadrata dalle telecamere di sicurezza ha finto di fare una carezza a una paziente con un ictus e le ha sfilato una collanina d'oro e ha sottratto ila un 78enne per prelevare 500 euro...

La Repubblica

P., un'operatrice socio sanitaria di 46 anni di, smascherata dagli agenti della Squadra mobile, gli investigatori che hanno condotto le indagini sotto il coordinamento del sostituto procuratore ...Commenta per primo- Atalanta 2 - 1Falcone 6,5 : poco può sul gol e sfortunato, decisivo con alcune uscite e parate. Gendrey 6,5 :...5 : prima occasione sul suo piede,palla a Okoli in ... Lecce, ruba nel pronto soccorso bancomat e gioielli ai pazienti in gravi condizioni: operatrice sanitaria ind… Operatrice sanitaria “mano lesta” all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Approfittando delle gravi condizioni di alcuni pazienti, in almeno due episodi, avrebbe portato ...La donna di 46 anni ancora in servizio al Fazzi è sotto inchiesta per due episodi: inquadrata dalle telecamere di sicurezza ha finto di fare una ...