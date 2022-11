Lecce-Atalanta 2-1 | Gasperini | “Buttato via la partita nel primo tempo”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato dopo la brutta sconfitta per due a uno contro ildi Baroni.: “ricaduta per De Roon” Il tecnico dei bergamaschi ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Ci siamo adeguati a quest’agonismo e ad un gioco individuale. Abbiamo creato davvero troppo poco. Nelabbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato qualche buona opportunità. Poi in cinque minuti abbiamo compromesso lae nel secondonon siamo stati lucidi. Troppi nove cambi? No, sono giocatori di tutto rispetto quelli visti in campo. Non credo sia stato questo il problema. Era giusto vederli in campo”. Sulle due sconfitte consecutive e i rientri degli ...

Ilè riuscito a battere in casa l'di Gian Piero Gasperini . 2 - 1 al Via del Mare per i salentini allenati da Marco Baroni , che ha commentato così il risultato ai microfoni di Dazn : "...Dopo il ko nel big match con il Napoli, è arrivata la seconda sconfitta di fila per l', battuta ancora per 2 - 1 al Via del Mare dal. Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini , ha analizzato così la sfida ai microfoni di Dazn : "Nel secondo tempo troppa frenesia,...Il Sassuolo ferma i giallorossi, vincono Inzaghi, Italiano e Juric mentre Gasperini cade a Lecce ROMA - Reduce dalla sconfitta contro la Lazio la Roma non va oltre l'1-1 a Reggio Emilia contro il Sass ...Il Lecce fa il fenomeno e batte l'Atalanta per 2-1. Ora è ben in sicurezza, lontano dalla zona retrocessione. Al ...