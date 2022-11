Calciomercato.com

abbiamo trovato la via Dopo la, tocca alla Roma 22 - 24/10/2022 - L'Olimpico chiama. ... I tifosi leggono benissimo il tipo di partita, te lotutto addosso ed emotivamente diventa un carico.... riserverà loro un trattamento particolare: finora hanno contribuito alle sorti della squadra in misura minore rispetto a quanto auspicato ad agosto, le tappe contro Verona enei prossimi ... Lazio, senti Scuffet: 'Attenti al Cluj, biancocelesti favoriti ma non sarà facile. Il mio futuro in Italia...' La Juventus dopo il successo sull'Inter cerca continuità per risalire la china, intanto Allegri ha detto la sua sulla corsa Scudetto.Ai microfoni di Relevo è intervenuto l’attaccante del Maiorca Vedat Muriqi. Il kosovaro acquistato dalla Lazio nell’estate del 2020 non è mai esploso e la sua esperienza in maglia biancoceleste è stat ...