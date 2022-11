Lazio-Monza | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ecco ledi, posticipo della 14a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20 e 45 allo stadio Olimpico. Lasi trova al terzo posto della Serie A con 27 punti. Con una vittoria questa sera aggancerebbe il Milan al secondo posto del campionato. Nella scorsa giornata è arrivata la vittoria nel Derby della capitale, con la rete di Felipe Anderson. Torna Milinkovic-Savic dalla squalifica, mentre Immobile non è ancora al meglio, parte dalla panchina. In mediana il tecnico Sarri preferisce la fisicità di Vedono rispetto a Luis Alberto. Ilsi trova al quindicesimo posto con 13 punti. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria sulla Sampdoria, che è arrivata dopo tre sconfitte consecutive. Confermato a cwntrocampo Colpani, dopo la rete ...

pronte a sfidarsi in campo all'Olimpico di Roma per il secondo e ultimo match del giovedì, che va a chiudere la quattordicesima giornata di Serie A . Queste le scelte dei due allenatori ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Santoro. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH Si ...[themoneytizer id=”99064-6] Il giocatore bianconero Alex Sandro salterà la prossima sfida di campionato, Juventus–Lazio: dopo l’ammonizione nell’odierna sfida contro l’Hellas Verona, il brasiliano ha ...Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Hellas Verona-Juventus Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, Massimiliano Allegri ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Grazie ai tr ...