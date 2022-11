L’altra parte dell’impegno italiano in Kosovo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quando i militari italiani sono arrivati in, la situazione appariva disperata. I racconti di chi è stato qui alla fine degli Anni Novanta narrano di una regione devastata, bagnata dal sangue, dove i bambini regalavano fiori e cibo ai soldati in segno di gratitudine per il loro arrivo. Oggi ilè certamente cambiato. InsideOver.

Fino a ieri sembrava possibile'acquisto dadi un'piattaforma, Binance, che però ieri ha annunciato il passo ...... ma poi d'le indicazioni di queste non venivano seguite e troppo spesso prevaleva'intervento politico se non, in vari casi, la selezione per via politica dei nominati. Il processo di ...