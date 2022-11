Il vecchio M5s si è autodistrutto e non credo che Conte possa riportare quegli elettori indietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) di Maurizio Contigiani Giuseppeha prosciugato il Movimento dai fondatori, dall’idea di non essere né di destra né di sinistra. Ha usato la regola dei due mandati per togliere di mezzo quei maggiorenti rimasti al netto di quelli che erano stati espulsi prima (Nicola Morra, Barbara Lezzi, etc). Beppe Grillo si è autoescluso dopo l‘errore madornale che girava intorno al “Draghi è un Grillino”, forse uscito di testa dopo l’episodio del processo del figlio, nel quale l’accusa era presieduta dal numero uno della giustizia leghista, forse perché già sapeva che la condicio sine qua non di quei soldi concessi asarebbe stata la gestione diretta del Pnrr da parte europea per mezzo di Mario Draghi. Luigi Di Maio non poteva reggere alla rinuncia di quel potere acquisito a fronte delle sue origini ed ha tradito tutto ciò che era possibile tradire. ...