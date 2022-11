Agenzia ANSA

LONDRA, 10 NOV - Scendono in sciopero anche alcune categorie di dipendenti statali o parastatali britannici nell'ambito dell'ondata disu salari e condizioni di lavoro apertesi nel Regno Unito in questi mesi e rese più spinose per il governo Tory dall'impennata dell'inflazione seguita come altrove in occidente alla fine ...Proseguono gli scioperi di varie categorie impegnate inrese più acute nel Regno Unito dall'impennata degli ultimi mesi dell'inflazione. Oggi è il turno dei lavoratori della metropolitana di Londra, giunti alla sesta astensione dal ... Gb: vertenze salariali, anche statali proclamano sciopero - Europa Scendono in sciopero anche alcune categorie di dipendenti statali o parastatali britannici nell'ambito dell'ondata di vertenze su salari e condizioni di lavoro apertesi nel Regno Unito in questi mesi ...Proseguono gli scioperi di varie categorie impegnate in vertenze salariali rese piu' acute nel Regno Unito dall'impennata degli ultimi mesi dell'inflazione. Oggi e' il turno dei lavoratori della ...