(Di giovedì 10 novembre 2022)ha segnato più gol in 11 partite col Maiorca che in due anni alla Lazio. Il motivo? Lo spiega il diretto interessato: "In...

Calciomercato.com

, ora, la sua personalissima classifica dei rimpianti ha un nuovo e indiscusso padrone: Vedat. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Ma i numeri disono comunque di tutto rispetto, meno che per la parentesi alla Lazio., a questo punto si può dire, non è stata tutta colpa sua. Forse Muriqi non era davvero così scarso | Primapagina In un’intervista rilascia a Relevo, Muriqi ha parlato della sua esperienza alla Lazio: “Quando ero in Italia ho passato momenti difficili. in Turchia le cose stavano andando bene, poi ho ricevuto la ...CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi continua a incantare la Liga spagnola. L'attaccante ha deciso ieri sera la sfida con l'Atletico Madrid con un gol che lo porta a quota sette in ...