F1 su TV8 | programma GP San Paolo 2022 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 10 novembre 2022) Penultimo sforzo per la Formula 1, che si appresta a vivere la ventunesima gara della stagione. Nonostante il Gran Premio di Sansia a tutti gli effetti un dead rubber, ci si può quantomeno aspettare un weekend frizzante. Il tracciato di Interlagos non partorisce mai GP banali. Anzi, spesso e volentieri l’imprevisto è dietro l’angolo, dunque c’è la concreta possibilità di potersi divertire, soprattutto se di gare ce ne sono due. O meglio, una e un terzo. Il fine settimana propone infatti una Sprint nella giornata di sabato. Le qualifiche, dunque, si disputeranno già venerdì, mentre domenica spazio al Gran Premio vero e proprio. Probabilmente qualcuno rimarrà spiazzato dalla denominazione. Perché GP di Sane non del Brasile? Beghe politiche locali, legate alla forte rivalità tra la megalopoli situata all’interno del Planalto Brasileiro e Rio ...

... mentre susarà possibile seguire gara - 1 e gara - 2 in diretta con la Superpole in differita alle 14. La Superbike sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Ildi Mandalika ...Ore 16.30 - 17.30 Prove libere 1 Ore 20.00 - 21.00 Qualifiche Sabato 12 novembreDa oggi a domenica 13 Novembre, appuntamento in diretta esclusiva in TV su Sky, in differita su TV8 con il Mondiale di Formula 1 e il GP del Brasile.La guida al Gran Premio del Brasile della Formula 1 2022 sul circuito di Interlagos: il programma con date e orari e le caratteristiche del tracciato ...