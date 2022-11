LA NAZIONE

Sindacato: 'Grave ritardo nei pagamenti a ottobre'. La replica: 'Non anticipiamo più la cassa integrazione'. In serata assemblea molto partecipata sulla nascita della società di mutuo soccorso ...'Un'azienda che non fa nulla per ripartire e contemporaneamente brucia liquidità va verso il fallimento. Se si sta preparando il fallimento della... Ex Gkn Niente stipendi, tensione su Sciopero Fiom, la proprietà attacca - Cronaca Sindacato: "Grave ritardo nei pagamenti a ottobre". La replica: "Non anticipiamo più la cassa integrazione". In serata assemblea molto partecipata sulla nascita della società di mutuo soccorso "Insorg ...Pubblichiamo il comunicato Collettivo di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze diramato ieri a seguito del presidio organizzato lo scorso lunedì mattina davanti i cancelli del sito industriale, di cui la ...