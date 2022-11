Esplosione villetta | una vittima morta per schiacciamento

Agenzia ANSA

C'è una prima risposta dall'autopsia sul corpo di una delle due vittime del crollo dellabifamiliare a due piani a Tiana, nel Nuorese, provocato da un'dovuta a una fuga di gas. Guglielmo Zedda, 59 anni, è morto per schiacciamento, sepolto dalle macerie che gli sono ...Sono stati gli elettrodomestici, forse solo uno o tutti insieme, a fungere da deflagratore per l'che ha distrutto laa Tiana. Lì, sotto le macerie, sono stati recuperati i corpi ... Esplosione villetta: inchiesta aperta per disastro colposo Continua l’inchiesta sull’esplosione che ha sbriciolato la villetta e causato la morte di Marilena Ibba e Guglielmo Zedda ...C'è una prima risposta dall'autopsia sul corpo di una delle due vittime del crollo della villetta bifamiliare a due piani a Tiana, nel Nuorese, provocato da un'esplosione dovuta a una fuga di gas. (AN ...