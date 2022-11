Eicma 2022 | Fmi ed Ancma insieme per la cultura del motociclismo

Nilox 4K DIVE : il brand di tecnologia per sport e vita all'aria aperta, presenta all'la nuova compagna di avventure, l'action cam ideale per tutti gli sportivi che vogliono immortalare ogni istante con video in 4K a 60 fps. La Nilox 4K DIVE è un modello smart, capace di ...10 novembreMilano, 10 nov. (Adnkronos) - Promozione della cultura del motociclismo e valorizzazione del ruolo dei motocicli sul piano sociale, ...Suzuki è presente alla 79ª edizione di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote. Nell’occasione sono state presentate le nuove V-Strom 800DE e GSX-8S, due modelli differenti che presentano ...