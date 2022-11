Dl Aiuti quater | Superbonus vacilla Via libera alle trivelle e tetto contanti

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le proroghe a fine dicembre delle misure contro il caro-energia, lo sblocco delle trivellazioni ma anche alcune anticipazioni di norme attese in manovra come l'innalzamento delaio la rimodulazione del. Sono le misure principali del decretoda circa 9 miliardi di euro che questa sera sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Rispettobozze circolate prima della riunione del governo, però, il testo del decreto potrebbe essere sensibilmente modificato, in particolare per quanto riguarda il tema delche ha sollevato forti critiche nel Paese e anche all'interno della maggioranza. Tanto che il sottosegretarioinfrastrutture, il forzista Tullio Ferrante, ha assicurato che "il governo, prima di ...