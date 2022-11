Dibba sfotte Conte e Fagnani gode | l' imitazione clamorosa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il miglior imitatore di Giuseppe? Alessandro Di Battista. L'ex esponente del M5s è stato ospite di “Belve”, il programma di Francescasu Rai2. Nel corso dell'intervista,si è raccontato a 360°: dal provino per il talent show “Amici” di Maria De Filippi all'addio ai pentastellati passando per l'esperienza da insegnante di catechismo all'oratorio. In merito all'esperienza nelle istituzioni, Di Battista ha ammesso: “Ero molto emozionato la prima volta che sono entrato in Parlamento, pensai che mi dovevo comportare bene e sono sicuro di averlo fatto. Un merito? Io sono stato il principale artefice della sconfitta di Renzi al referendum costituzionale”. Poi ha rivelato di essersi fatto ospitare da attiviste a attivisti durante la campagna elettorale per risparmiare, di aver sbagliato a non ricandidarsi nel 2018 e ...