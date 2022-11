Capone UGL | “Il Governo mantenga il dialogo con i sindacati”

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Ililcon i” Il segretario Paolonel corso del Consiglio nazionale a Roma formula le proposte su pensioni e lavoro. E chiede di passare dal reddito di cittadinanza al “reddito di responsabilità” Mantenere ile il confronto frae parti sociali. È ciò che si augura il segretario generale della Ugl, Paolo. “Le profonde e radicali trasformazioni che il mondo del lavoro – spiega in occasione del Consiglio nazionale del sindacato in corso a Roma – inducono a riflettere sulla funzione dei corpi intermedi nella prospettiva di rimettere al centro dell’agenda politica le istanze dei lavoratori“. “Dal reddito di cittadinanza a quello di responsabilità” Per il sindacalista “occorre riformare il ...