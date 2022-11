Bruxelles | ucciso un poliziotto a coltellate | ferito un collega Media | «Il killer ha urlato “Allah Akbar”»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) È statoun, colpito anel quartier di Schaerbeek, vicino la Gare du Nord, secondo quanto riferisce la procura della capitale belga. Nello scontro sarebbe rimastoanche un altro agente, mentre l’aggressore sarebbe morto dopo una sparatoria con gli agenti arrivati in soccorso dei colleghi. Dalle prime informazioni diffuse dailocali, l’omicida avrebbe gridato «» prima di aggredire il. Un dettaglio per il momento non confermato dalla procura, che non esclude la pista terroristica dietro l’assalto. November 10, 2022 su Open Leggi anche: Femminicidio a Cagliari, accoltella la compagna a Capoterra e si costituisce ai carabinieri Accoltellati a Milano, ...