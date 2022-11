Attivisti clima si 'incollano' alla 'Campbell's Soup' di Warhol

Il gruppo diper il'Stop Fossil Fuel Subsidies Australia' ha diffuso le immagini di manifestanti 'incollati' alla famosa opera d'arte di Andy Warhol 'Campbell's Soup' in una sala del museo della ...Il gruppo diper il"Stop Fossil Fuel Subsidies Australia" ha diffuso le immagini di manifestanti "incollati" alla famosa opera d'arte di Andy Warhol "Campbell's Soup" in una sala del museo della ...Milano, 10 nov. (askanews) - Il gruppo di attivisti per il clima 'Stop Fossil Fuel Subsidies Australia' ha diffuso le immagini di ...(LaPresse) Due attiviste per il clima hanno inscenato una protesta alla National Gallery of Australia di Canberra. Prima hanno cercato di imbrattare il ...