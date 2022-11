Alessia Piperno è rientrata in Italia dall’Iran Tajani | “Sta bene”

(Di giovedì 10 novembre 2022)è tornata a casa. Il Falcon dei servizi segreti è atterrato poco dopo le 17 all’aeroporto di Ciampino riportando inla trentunenne romana arrestata dalla polizia iraniana il 28 settembre scorso a Teheran per aver partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro il regime. La giovane, che abita nel quartiere romano di Colli Albani, è stata accolta dai genitori e anche dal personale della presidenza del consiglio che ha lavorato negli ultimi giorni in maniera frenetica per una conclusione felice della vicenda. Stamattina Palazzo Chigi in una nota aveva avvisato che: “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggiè stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ...

