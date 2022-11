Accademia Volley | in partenza tutti i campionati giovanili

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con la vittoria sullo Sportland Montesarchio di martedì scorso, è partito ufficialmente anche il Campionato Under 16 dell’. La formazione allenata da Angelo Cioffi ha avuto la meglio per 3-0 (25-7, 25-16, 25-11) al termine di una partita ben giocata dalle babies giallorosse che, pertanto, hanno iniziato come meglio non potevano questo campionato di categoria. Due i gironi previsti: l’è stata inserita nel girone B insieme al Cusano, la Pallavolo Telese, la ASD Paduli2006 e la Sportland Montesarchio, appunto. Il campionato Under 16, tuttavia, non è l’unico a cui prenderà parte l’. Questo pomeriggio, infatti, è prevista laanche del torneo Under 14. La formazione ...