A Ecomondo premiate le comunità forestali sostenibili

(Di giovedì 10 novembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Dai tavoli-panca realizzati con il legno schiantato di Vaia per creare nuovi spazi di accoglienza in Valle Camonica alla riqualificazione energetica di un'antica struttura in Val Varaita dello chef stellato Juri Chiotti, passando per il podcast che fa conoscere le foreste e per le filiere chiuse e certificate, esempio di economia circolare. Sono i progetti vincitori dei premi “” assegnati da Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l'ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, e Legambiente, nell'ambito di, a Rimini.Il premio, giunto alla quarta edizione, intende valorizzare progetti e percorsi che perseguono il miglioramento della qualità delle foreste e del territorio montano, e dei servizi ...