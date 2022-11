Ultime Notizie – Brindisi | 19enne ucciso per strada a colpi d’arma da fuoco

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un giovane di 19 anni è statodaperquesta sera a Francavilla Fontana, in provincia di. Sull’episodio indagano i carabinieri che si trovano sul posto e stanno cercando di comprendere il movente dell’omicidio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Mentre Comet si prepara al Black Friday , MediaWorld è già pronta a chiudere quello che probabilmente rappresenta il "primo round" di offerte relative all'occasione. In questo contesto, è crollato il ...Tanti fiori e un silenzio commosso: questa mattina gli studenti del liceo scientifico Einstein di Milano hanno reso omaggio così a Luca Marengoni , il 14enne morto ieri in via Tito Livio investito da ... Ucraina ultime notizie. Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson (Teleborsa) - Il governo Meloni lavora a una modifica del Reddito di cittadinanza, ma la "sintesi" tra le diverse proposte deve essere ancora trovata. "Costa circa 10 miliardi all'anno, se una parte..Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...