Il Sannio Quotidiano

... Francesco, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate. "Una onorificenza che voglio dedicare a tutti i marchigiani colpiti daie che stanno ancora ...... tra l'altro governate dal suo amico di vecchia data Francesco. La premier ha parlato per ... e per accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti in questi anni daie ... Terremoti: Acquaroli, ‘in via cautelativa scuole chiuse in province Ancona e Pesaro Urbino’ Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Si è verificata una forte scossa di terremoto alle 7.07 al largo della costa ... Lo scrive in un post su Fb il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha aggiornato la cittadinanza via social dopo la forte scossa di terremoto a largo della costa pesarese (CLICCA QUI PER DETTAGLI). "Si è ...