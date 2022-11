Tegola per Sarri | si ferma un top player | torna nel 2023

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Lazio è reduce dalla importante vittoria nel derby, che ha permesso agli uomini didi raggiungere il terzo posto a pari punti con l’Atalanta.è chiamato a chiudere il 2022 in maniera positiva prima della sosta per i Mondiali in Qatar e per farlo dovrà affrontare il Monza domani sera e la Juventus la prossima domenica. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, i biancocelesti tuttavia devono fare i conti con gli stop di alcuni giocatori chiave come Mattia Zaccagni, che raggiunge Pedro e Immobile in infermeria. Lazio Infortunio Zaccagni Il numero 20 della Lazio ha infatti accusato un problema muscolare e si sospetta uno stiramento e oggi si sottoporrà a degli accertamenti. Se la gravità dell’infortunio dovesse essere conta il giocatore sarebbe costretto a saltare le ultime due partite del 2022 ...