Simon teme che la 18enne non sia all’altezza del brano – poi lei apre la bocca e mette a tacere l’intera giuria

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Whitney Houston – una delle più grandi cantanti mondiali di tutti i tempi. In altre parole, provare a cantare come una megastar non è sicuramente da tutti. Ma il numero che la diciottenne Lucie Jones tira fuori mi lascia ogni volta senza parole! Secondo me, la cosa migliore dei talent show è quando i partecipanti fanno cose che nessuno pensa che riescano a fare. Così è stato in questo momento classico che ha avuto luogo l’anno scorso nello show televisivo X Factor UK. Quando la studentessa di 18 anni Lucie Jones è salita sul palco per la sua audizione, aveva preso una decisione molto audace. Voleva giocarsi il tutto per tutto – e interpretare Whitney Houston. L’articolo prosegue sotto la foto: Fonte: YoutubeLucie Jones canta Whitney Houston Non era nemmeno una canzone qualunque di Whitney Houston che voleva cantare. In particolare, il classico di fama ...