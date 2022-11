Serie di scosse dopo sisma 5.7 a largo delle Marche

Poi tra le 7.15 e le 7.35, l'Ingv segnala altre noveda 3.6 a 2.4. .E' stato seguito da unadiravvicinate di magnitudo da 4 a 2.4 - in base ai dati dell'Ingv - sempre nella stessa area. .A Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona scuole chiuse, danni in molte città ma non ci sono feriti. Serie di scosse dopo 5.7 a largo delle Marche Una di magnitudo 4, poi altre nove da 3.6 a 2.4 ...E' stato seguito da una serie di scosse ravvicinate di magnitudo da 4 a 2.4 - in base ai dati dell'Ingv - sempre nella stessa area. (ANSA).