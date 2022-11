Pompa di calore o stufa a pellet | cosa scegliere per risparmiare? Ecco quale conviene

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 novembre 2022)di più ladio la? È una domanda che si pongono molte persone che sono alle prese con il risparmio in questo periodo di forte disagio economico. I prezzi dell’elettricità sono aumentati in modo significativo e spropositato. Dopo un decennio di stagnazione, i costi sono esplosi subito dopo la pandemia. Ma la situazione è peggiorata in modo netto dal conflitto tra Russia e Ucraina. Una guerra che ha alimentato a far mandare i costi alle stelle del gas naturale, tanto che milioni di famiglie sono in grave crisi economica. Per questo il risparmio è la parola d’ordine. Fonte Foto Adobe StockPer non avere freddo durante l’inverno o pagare bollette enormi, tante persone iniziano a pensare a strategie idonee per quanto riguarda il riscaldamento. In molti ...