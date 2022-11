Pagelle Lecce-Atalanta 2-1 | voti e tabellino | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lee ildi, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di, in cui i giallorossi padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 2-1: decisive le rete realizzate nell’arco di soli due minuti da Federico Baschirotto e Federico Di Francesco; inutile la marcatura nerazzurra ad opera di Duvan Zapata, che non ha permesso ai suoi di ribaltare la sfida. E’ successo tutto in un primo estremamente vibrante ed entusiasmante, in cui i salentini, dopo un’iniziale fase di stallo ed equilibrio, hanno sbloccato lo score al 28? con un colpo di testa del potente difensore centrale. Neanche il tempo di reagire per la compagine bergamasca, che due minuti più tardi è arrivato il ...