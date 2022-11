Mosca trasferisce Brittney Griner in una colonia penale

La Russia ha deciso di trasferire la cestista americana Brittney Griner in una colonia penale: lo hanno reso noto oggi i suoi avvocati. Griner, condannata per possesso di una piccola quantità di olio ...... Jake Sullivan, ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione conper scongiurare la possibilità di una catastrofe nucleare. 'Lo abbiamo fatto quando è stato necessario ...La Russia ha deciso di trasferire la cestista americana Brittney Griner in una colonia penale: lo hanno reso noto oggi i suoi avvocati. (ANSA) ...La guerra in Ucraina giunge al 259esimo giorno. L'Italia potrebbe fornire a Kiev, nel sesto decreto aiuti, un sistema missilistico di difesa aerea. È quanto emerso a seguito del colloquio tra il minis ...