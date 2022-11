Mercoledi 9 Novembre 2022 Sky Cinema | Rogue Hostage

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 9 novembre 2022)Action con Tyrese Gibson e John Malkovich. Un ex marine deve sconfiggere i terroristi e i suoi demoni personali quando viene preso in ostaggio insieme a sua figlia e ad altre persone.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Era mio padreOscar alla fotografia per il...