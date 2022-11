Mario Draghi | è stato beccato così | nessuno se lo sarebbe aspettato

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 9 novembre 2022)al mercato. Dopo l’esperienza come premier a Palazzo Chigi,propriose lo. Quando l’hanno visto pochi ci credevano. Le foto sono state pubblicate dal settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, e sono diventate virali in pochissimo tempo. Prima di adesso, infatti, l’ex premier non si era mai mostrato in queste “vesti”. (Continua…) LEGGI ANCHE: L’inquietante profezia del Generale Camporini dopo la caduta di: cosa accadràal mercatoha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio dei ministri ...