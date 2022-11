Lutto a UeD | l’annuncio lascia sconvolti anche i protagonisti del programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un altroha colpito la famiglia di UeD. Solo pochi mesi fa la scomparsa dell’ex tronista Manuel Vallicella aveva sconvolto tutti, conduttrice, addetti ai lavori edel. Ex corteggiatore di Ludovica Valli, è stato trovato senza vita all’interno del suo negozio di tatuaggi. Una notizia choc che colpì profondamente il cast mail pubblico di UeD: tutti ricordano ancora oggi il suo garbo, l’educazione e l’umiltà. Quindi la decisione di omaggiarlo in tv, dedicandogli un segmento della puntata trasmessa nel giorno della sua scomparsa. Leggi: “Non so come dirlo…”. Manuel Vallicella, cosa è successo a Uomini e Donne dopo la sua morte UeD: addio a Luigi Nelle ultime ore un altroa UeD. A darne notizia, sul suo ...