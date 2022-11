Globalist.it

Francesco è tornato così a pregare così per la 'martoriata' ucraina, al termine dell'udienza generale di oggi. Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato altri 24 attacchi all'...Visto che il problema è la verità, questo bambino lo sa di chi è figlio o l'ha scoperto così La gente ha tutto il diritto di saperlo, o a un certo punto ci sial concetto di privacy Il ... Il Papa si appella ancora per la pace: “La gente in Ucraina soffre per crudeltà dei mercenari che fanno la guerra” ROCCA DI PAPA (politica) - Duro comunicato stampa di Croce e Pucci ilmamilio.it - nota stampa 'Dopo l'esplosione del 2019, Virginia Raggi ci inviò Gabriele Di Bella per gestire l'emer ...A fine mese sarà il momento della verità a Rocca di Papa. Per il comandante della Polizia Locale, Gabriele di Bella, l'unico modo per restare, dopo tre ...