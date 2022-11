Grande Fratello Vip | Manuela Carriero parla dell' ingresso nella Casa di Luciano Punzo | Una doccia fredda

Esplode la tensione tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia , accusata di aver abbracciato di nascosto Edoardo Donnamaria per farle ingelosire. Nella casa delVip lo scontro è inevitabile e alla nuova arrivata non resta che mettere in chiaro la situazione, colpevolizzando il volto di Forum per aver minimizzato e accuando Antonella di voler ...... aggiungendo però che mancherebbe qualcosa per dare quel pizzico di leggerezza in più: Karina Cascella lo ha rivelato solo adesso: 'Non guardo più ilVip' Successivamente l'ex ...Edo, con l’aiuto di Wilma e Patrizia, finge di aver ricevuto un duro provvedimento da parte del Grande Fratello ...Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, si racconta al settimanale Chi sostenendo che la famiglia abbia influenzato la ...