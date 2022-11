Formazioni ufficiali Fiorentina Salernitana | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 9 novembre 2022), le decisioni di Italiano e Nicola per il match in programma quest’oggi al Mapei Ledi, match in programma alle 20.45 al Franchi.(4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.(3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Bohinen, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SASSUOLO - ROMASASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; D'Andrea, Pinamonti, Lauriente. All. DionisiROMA (3 - 4 - 1 - 2): ...Indice Cronaca in tempo realeConvocati Atalanta Gasperini alla vigilia L'arbitro Presentazione del match ProbabiliDove vedere la partita in tv e streaming Cronaca ...Il turno infrasettimanale continua con le partite delle 20.45. Sono tre i match in programma, dall’Inter alla Fiorentina. C’è Cabral nei viola, ancora fuori Barak. Boulaye Dia in panchina, Mazzocchi c ...Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria, match valido per la 14esima giornata della Serie A in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.