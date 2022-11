Ecclestone consiglia Schumacher | dimentica la F1

Interlagos, ultima chiamata. Per Mick Schumacher e le residue chance di permanenza in Haas ha più o meno questi contorni il week end in Brasile . Le indiscrezioni danno Nico Hulkenberg titolare nel ...Un destino amaro quello del giovane tedesco conche sottolinea come, per lui, sia complicato adesso trovare un sedile: "Non credo che Mick Schumacher sarà ancora in Haas . Le persone sono ...In Haas vede Hulkenberg mentre per Mick sottolinea il peso enorme cui deve far fronte: portare il cognome Schumacher. Correre in un'altra categoria è la decisione che dovrebbe prendere ...L'ex numero uno della Formula 1 ha detto la sua sul giovane figlio d'arte "consigliando" la strada da percorrere per l'immediato futuro ...