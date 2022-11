Cyberpunk 2077 si aggiorna con tanti FIX

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In quest’ultimo periodo, grazie alla serie animata Netflix,ha riscotto un notevole successo, al p unto che ogni giorni sono migliaia i giocatori che decidono di trascorrere del tempo tra le strade di Night City. CD Projekt Red ha rilasciato un nuovomento, il quale porta il gioco alla versione 1.61, ed apporta una lunga serie di correzioni che potete consultare a seguire. MISSIONI E MONDO APERTO Risolto un problema per cui lo spamming del pulsante Interagisci sui contenitori di bottino poteva causare il mancato completamento di vari Scaffali dello scanner NCPD. Crimine denunciato: un altro circolo infernale, Lost and Found, Sangue nell’aria, Impiegato sleale, Non dimenticare il freno di stazionamento!, Compagno Rosso – risolto un problema per cui la missione non veniva completata dopo aver saccheggiato ...