Cinghiali a Pomezia | intensificati i controlli

(Di mercoledì 9 novembre 2022)a spasso per le vie del centro cittadino, a. Dopo gli avvistamenti in via Singen e in via Casa Serena del 6 novembre, è stato deciso di intensificare la presenza della Polizia Locale e di fare una nuova segnalazione agli uffici regionali competenti. Quella notte erano stati avvistati una ventina di, tra cui uno albino. E proprio in seguito alle segnalazioni divaganti sul territorio comunale, è stata intensificata la presenza della Polizia Locale nei luoghi degli avvistamenti. Inoltre la ditta appaltatrice della raccolta rifiuti è stata sensibilizzata nel prestare la massima attenzione alla qualità del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti organici, che avviene regolarmente con cadenza bisettimanale. I provvedimenti Il Commissario Straordinario Viceprefetto Giancarlo ...

A Pomezia ci sono pure i cinghiali albini. L'avvistamento è stato fatto all'alba di domenica scorsa, 6 novembre, da un residente, Alberto Rosolin, che ha postato le immagini sui social. In un branco di circa venti cinghiali, tra loro anche un cinghiale albino. I cinghiali tornano a farsi vedere a Pomezia. Stavolta in mezzo alle palazzine di via Singen, in pieno centro abitato, ad appena un chilometro di distanza da piazza Indipendenza, cuore pulsante della città.