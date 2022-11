CdS – “Juve | per Jorginho è lotta con il Barcellona e con il Milan”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 2022-11-09 11:46:35 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Si amplia il numero di pretendenti per, il regista della Nazionale italiana e del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno e che ancora non ha rinnovato con i londinesi. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, asi sarebbe aggiunta la, che già in passato aveva sondato il terreno, prima di andare a prendere Paredes dal Paris Saint Germain. “-Chelsea: intesa lontana” Secondo il quotidiano spagnolo, l’intesa trae il Chelsea sarebbe lontana. Il campione d’Europa del 2021 con l’Italia di Roberto Mancini si starebbe dunque guardando in giro con molta attenzione. Il...

fcinter1908

Inedito nella storia recente, perché neanche ladei tempi migliori, abituata a fare il vuoto attorno a sé, ha mai messo in gioco tanta risolutezza insieme a tanta qualità. Certo, tredici partite ...Chi prima tifava per Inter,o Milan oggi tifa Napoli perché segue le sue partite e non se ne perde neppure una. In tutto il Paese si tifa insieme e ogni città si organizza, ci sono locali che ... EDICOLA CDS – Juve-Inter da brividi: chance per Allegri Inter-Bologna i nerazzurri tornano in campo questa sera contro gli emiliani dopo la deludente sconfitta contro la Juventus ...Il Napoli vince, il Milan pareggia. La squadra di Spalletti allunga a +8 in classifica grazie alle reti nel secondo tempo dei due subentrati Zielinski e Lozano. Pareggia 0-0 il Milan in casa della Cre ...