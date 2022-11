Borse | Tokyo apre poco variata Piazze cinesi in calo

...di carico) Valigie laterali (destra 26 litri / sinistra 33 litri) con pannelli in alluminio e... I suoi dati si confermano interessanti anche sulla nuova enduro stradale della Casa di...MILANO - Leeuropee ripartono in lieve calo con i riflettori puntati sulle elezioni americane di midterm , ...indici cinesi in calo per le preoccupazioni legate alla diffusione del Covid e...Variazione di poco positiva per il Nikkei all’apertura delle contrattazioni. Intanto la Cina continua a «interrogarsi» sulle restrizioni anti Covid ...(ANSA) - TOKYO, 09 NOV - La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco mossa, malgrado il rialzo degli indici azionari Usa e con l'attenzione degli investitori che si concentra sui risultati delle elezioni ...