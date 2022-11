Uomini e Donne | Maria De Filippi Perde La Pazienza e Sbotta Con Ida Platano!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Per una voltaDenon ha preso le difese di Ida Platano, ma l’ha addirittura criticata. E’ successo nell’ultima puntata ditrasmessa su Canale 5. La padrona di casa ha finalmente detto la sua su come la Platano sta portando avanti la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Forse anche la nostra Queen Mary é stanca dei continui attacchi che Ida riserva al cavaliere in ogni puntata. Ecco quello che é successo e cosa ha detto la conduttrice pavese! Continuano le liti tra Ida e Alessandro aNon solo il pubblico si è stancato del tira e molla tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ora ancheDepare essersi stancata del teatrino e delle liti che avvengono tra i due in ogni puntata. Lo ha fatto ben capire ...