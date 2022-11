“Un brutto inizio” Landini parte con la campagna d' odio contro il governo Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Il segretario della Cgil, Maurizio, a margine di un convegno del sindacato a Genova, ha sparato a zero sulguidato da Giorgiae insediatosi da pochi giorni. “Il decreto anti-rave, quello sui migranti, ci sono sembrati un. Aggiungerei anche l'aumento del contante a 10 mila euro in un Paese dove ci sono 6 milioni di persone che, lavorando, non arrivano a 10 mila euro lordi. Il problema nel nostro paese non è alzare il contante, è mettere il contante nelle tasche di chi non ce l'ha. Da questo punto di vista, i primi atti delpensiamo siano stati atti che hanno segnato un. Ma non vorrei nemmeno che fosse un modo per cercare di distogliere l'attenzione dai problemi più gravi che il nostro Paese ha”, ...