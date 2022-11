SNAI – NextGen Atp Finals | Musetti infiamma Milano Lorenzo campione a 2 | 50 | Passaro e Arnaldi outsider

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) - All'Allianz Cloud si affrontano gli otto migliori giovani al mondo tra quelli non qualificati per le Atpdella prossima settimana a Torino: il 20enne di Carrara, reduce dai quarti a Parigi-Bercy, parte davanti a tutti nelle antepost, 8 novembre 2022 – Ascocca l'ora di. Il 20enne di Carrara, reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, è pronto are l'Allianz Cloud, che ospita leAtp, torneo tra i migliori otto giovani al mondo che fa da apripista alle Atpin programma la prossima settimana a Torino. Non ci saranno Carlos Alcaraz (out anche a Torino), Jannik Sinner e il fresco re di Parigi Holger Rune:, invece, c'è ...