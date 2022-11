Serie A | Gazzetta | “Sorteggio fortunato in Champions per l’Italia”

(Di martedì 8 novembre 2022)A,- Come riporta ad oggi lale squadre diA inhanno davvero una grande possibilità ad oggi. “Di sicuro, se non fossero gli ottavi, con gli stravolgimenti del calendario si potrebbe sospettare che questasia già entrata nella fase clou. Liverpool-Real Madrid è l’ultima finale. Psg-Bayern una grande sfida con l’ossessione franco-qatariota di entrare nell’élite dei campioni. Invece siamo al pronti-via dell’eliminazione diretta, ma sono già confronti da paura. Altro che gruppi: è il “dentro o fuori” che emoziona. Le italiane, per una volta, non sembrano destinate allo scivolo pensionistico: evitate le big, Real, Bayern, City, Chelsea, lo stesso Benfica, tutte teoricamente fuori dalla portata di Inter e Milan, non restavano che Tottenham e ...

Gli anti Frosinone stavolta sono in due. La Reggina di Pippo Inzaghi rifila due gol al Genoa (2 - 1), aggancia Blessin a 22 punti e diventa la seconda forza dellaB proprio insieme ai rossoblù. Fabio Grosso, campione del Mondo insieme a Pippo nel 2006, è lì davanti a +5, reduce dal successo contro il Perugia. EMOZIONI Luigi Canotto apre i giochi dopo un ...Ci ha provato davvero in ogni modo. Ma per Riccardo Sottil l'appuntamento in campo slitta a dopo la sosta. L'esterno offensivo viola soffre per un'ernia del disco ed è fuori dal 18 settembre scorso (... Vincente Serie A: come cambiano le quote dopo la 13^ giornata. Napoli super favorita